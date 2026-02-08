Ecuador registra 2 especies de género de escarabajo visto en Colombia, Brasil y Argentina

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 8 feb (EFE).- Investigadores descubrieron dos nuevas especies de escarabajos en ecosistemas amazónicos y de bosque nublado andino de Ecuador, lo que representa el primer registro en el país del género Metopiellus, antes reportado en Colombia, Brasil y Argentina.

Las nuevas especies fueron encontradas a ambos lados de la cordillera de los Andes. La primera habita la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Napo, mientras que la segunda se registró en bosques nublados de la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito.

Los investigadores, que pertenecen a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la Fundación Uru, el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y a la Universidad Clemson, de Estados Unidos, denominaron a las especies como Metopiellus palamaku y Metopiellus chasqui.

Estos nombres rinden homenaje a la diversidad cultural del país, ya que «palamaku proviene de una leyenda kichwa que identifica a esta deidad como el origen de los insectos, mientras que chasqui hace referencia a los mensajeros del Imperio inca, evocando la forma esbelta y ágil del escarabajo», indicó el Inabio en un comunicado.

Estas dos especies extienden el rango geográfico del género hacia Ecuador debido a que el registro previo más cercano se ubicaba en la Amazonía colombiana, mientras que la mayoría de las especies se conocen en el este y sureste de Brasil.

El hallazgo en los Andes representa además «una importante extensión no solo geográfica sino también ecológica», señaló el Inabio, ya que un mayor muestreo de hábitats llevará a encontrar nuevas especies en toda la región neotropical. EFE

cbs/jrh