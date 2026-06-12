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Ecuador registra en mayo una inflación interanual del 0,92 %, inferior a la de abril

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Guayaquil (Ecuador), 12 jun (EFE).- La inflación interanual de Ecuador en mayo se situó en el 0,92 % respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone una reducción frente al 2,60 % registrado en abril, de acuerdo con las cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La inflación mensual de mayo fue -0,62 %, menor al 0,53 % registrado en abril y también que el 1,03 % de mayo de 2025.

Entre las divisiones de consumo que más incidieron en la reducción mensual de precios al consumidor destacan el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles (-0,61 %), así como los alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,07 %).

Dentro de la primera división, el servicio de consumo eléctrico es el que más incidencia tuvo, con una inflación del 42,39 %, ya que en abril el consumo se elevó por las temperaturas superiores a los 35 grados que se registraron en algunas zonas de la costa.

Esa situación también provocó cortes de energía en algunos sectores del país, por lo que el Gobierno anunció un subsidio en las facturas para las zonas afectadas por un valor equivalente a un consumo de hasta 180 kilovatios-hora.

En Ecuador, la medición de la inflación por parte del INEC se realiza en referencia a 359 productos en nueve ciudades del país, entre las que se encuentran la capital, Quito, junto a Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En mayo, el costo de la canasta familiar básica (CFB) se ubicó en 821,47 dólares, mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar promedio fue de 899,73 dólares lo cual representa el 109,53 % del costo de la CFB. EFE

cbs/jrg

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