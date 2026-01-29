Ecuador repotencia campo de gas offshore para elevar producción y bajar consumo de diésel

4 minutos

Cristina Bazán

Campo Amistad (Ecuador), 29 ene (EFE).- Ecuador está reacondicionando uno de cuatro pozos del campo Amistad, su mayor yacimiento de gas, ubicado ‘offshore’ en el Golfo de Guayaquil, muy cerca al límite marítimo con Perú, mediante un proyecto que busca duplicar la producción para abastecer al sistema eléctrico y ampliar el uso de este hidrocarburo en la industria en sustitución del diésel.

Los trabajos iniciaron en noviembre, con la llegada de una plataforma autoelevable, después de que se firmó un contrato con la empresa china Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC), cuyo personal está en la fase final de la limpieza del pozo, por lo que en las próximas semanas se podrá conocer cuánto es el gas que se podrá extraer e iniciar el reacondicionamiento de los otros tres.

María Daniela Conde, gerente de Petroecuador, la petrolera estatal a cargo del campo, señaló que estos trabajos se realizan después de diez años de las últimas intervenciones y que lo que se busca es que la producción de gas natural del campo pase de 17 millones de pies cúbicos diarios a unos 40 millones.

La operación del campo Amistad fue declarada como prioridad nacional por el Gobierno, en un intento de aumentar la generación de energía para el sistema nacional, especialmente en época de sequía, como la que el país vivió en 2024, cuando hubo cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias durante más de dos meses.

«Esto va a impactar al sector industrial, al doméstico y también al eléctrico», indicó la funcionaria en una visita que realizó este miércoles al campo, ubicado a unos 55 kilómetros de la costa de la ciudad sureña de Machala, y en la que EFE estuvo presente.

La fecha para alcanzar esta meta es septiembre próximo, y, de acuerdo a los resultados y análisis que arroje esta primera fase, Petroecuador analiza perforar cuatro pozos adicionales cuyo aumento de producción de gas se proyecta en 90 millones de pies cúbicos por día, equivalentes a 14.700 barriles de petróleo, que se alcanzarían en 2027.

El hidrocarburo que sale de los pozos llega por un gaseoducto hasta una planta de Petroecuador, que envía una parte a la central de generación térmica Termogas Machala para generar hasta unos 60 megavatios, y otra va a unas ocho empresas que lo utilizan en sus procesos industriales, como las de cerámica.

Sustitución del diésel

Henry Raza, jefe de campo del campo Amistad, señaló que estos trabajos, en los que se está invirtiendo 78 millones de dólares, generarán un ahorro al Estado de unos 128 millones, por la sustitución de importación de diésel para la generación eléctrica.

José Silva, gerente de exploración y producción de la petrolera estatal, agregó que la extracción de más gas permitirá al país ir hacia la utilización de «energías más limpias», ya que emite entre un 20 % y 30 % menos de dióxido de carbono que otras gasolinas.

«Por eso, todas las economías en transición van primero al gas y tratan de desarrollar ese mercado. Nosotros como Ecuador no lo hemos desarrollado. Colombia lo tiene desarrollado y Perú también, por lo que justamente este paso que estamos dando es para ir hacia allá», señaló.

«La geología dice que nos va a ir muy bien, que hay reservas, y los resultados que hemos tenido son bastante alentadores», afirmó.

Este cambio, mencionó, deberá ir de la mano de políticas públicas que fomenten también la transformación de la industria que aún utiliza diésel.

Raza añadió que el gas que hay en el campo Amistad tiene «una particularidad» porque «es muy noble, pues tiene casi 100 % de metano». «La mayoría de reservorios en el mundo tienen componentes que son dañinos, tanto para las instalaciones como para las personas, pero acá no», indicó.

El campo cuenta con reservas certificadas por 146 billones de pies cúbicos de gas natural y recursos prospectivos de 241 billones de pies cúbicos. EFE

cbs/fgg/gpv

(foto) (video)