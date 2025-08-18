Ecuador revela que EE.UU. le planteó una lista de productos a los que eliminaría aranceles

Quito, 18 ago (EFE).- Estados Unidos propuso a Ecuador una lista de productos a los que eliminaría el arancel del 15 % recientemente impuesto, indicó este lunes la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, al asegurar que Quito negocia la posibilidad de incluir otros artículos.

Ecuador, que negocia desde hacer varias semanas la bajada de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, «ha recibido una propuesta interesante de los Estados Unidos, con un listado de productos (en los) que la sobretasa pasaría del 15 al 0 %», dijo en su rueda de prensa semanal.

«Lo que estamos haciendo nosotros, de momento, es negociando para que más productos ingresen a ese listado. El objetivo del Gobierno ecuatoriano es cerrar lo antes posible esta negociación y nuestro equipo está haciendo todos los esfuerzos para que esto suceda», dijo.

Expresó su esperanza de que «lo más pronto posible» pueda comunicar «que una gran cantidad de productos pasen al 0 %».

Señaló que no puede, de momento, informar cuántos productos están en la lista, pero ratificó que Estados Unidos, por propia iniciativa, presentó la lista.

«Esto para nosotros es una gran noticia dada la complejidad de la negociación», aseveró al señalar que en la lista presentada por Washington hay «productos estrella» de Ecuador.

Balanza comercial

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de 644,5 millones de dólares, según el Banco Central del país andino, al registrar exportaciones por valor de 7.024 millones e importaciones por 7.668 millones.

Sin embargo, si se retira el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de 2.306 millones, al registrar exportaciones por valor de 5.043 millones de dólares e importaciones por 2.737 millones.

Después del petróleo, los productos más exportados desde Ecuador a Estados Unidos en 2024 fueron los langostinos, con envíos por valor de 1.546 millones; el banano, con 512 millones; y el cacao y sus derivados, con 484 millones. EFE

