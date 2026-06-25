Ecuador sale con Angulo, Plata y Valencia en el ataque y Alemania rota poco

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East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Ecuador se jugará este jueves ante Alemania la clasificación para dieciseisavos de final con dos cambios con respecto al once que empató con Curazao, mientras que Alemania, ya clasificada, rota poco y hace apenas dos retoques en defensa.

El técnico de la Tri, Sebastián Beccacece, va a dar entrada a Joel Ordóñez y Nilson Angulo, en sustitución de Jordy Alcívar y Pervis Estupiñán.

De esta forma, Ecuador saldrá con Hernán Galíndez; Alan Franco; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Por su parte, Alemania va a salir con Antonio Rüdiger y David Raum como principales novedades. El central del Real Madrid sustituirá al lesionado Nico Schlotterbeck y Raum, a Nathaniel Brown.

El once del seleccionador Julian Nagelsmann será el formado por Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, David Raum; Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Felix Nmecha; Leroy Sané y Kai Havertz.

Alemania juega sin ningún tipo de presión. La Mannschaft ya está clasificada como líder del Grupo E tras arrasar a Curazao (7-1) y remontar ante Costa de Marfil (2-1) en las dos primeras jornadas.

Por su parte, Ecuador está obligada a ganar, algo que nunca ha conseguido ante el cuadro germano, y a esperar otros resultados para poder avanzar a los cruces.

Ante de esta ‘final’, cayó en el último minuto contra Costa de Marfil (1-0) y no pasó del empate sin goles con Curazao.

El partido se jugará el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que acogerá la final del campeonato, a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT) y estará arbitrado por la estadounidense Tori Penso. EFE

cms/apa

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