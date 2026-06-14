The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ecuador sale con el mismo bloque que le llevó al Mundial

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Filadelfia (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Sebastián Beccacece alineará este domingo en el estreno de Ecuador en el Mundial 2026 con el mismo bloque que tan buen resultado le dio en las eliminatorias sudamericanas.

Ecuador sale con Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Franco, Alan Minda; John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Por su parte, Emerse Faé sorprende al no alinear en su once titular al extremo Amad Diallo, del Manchester United.

Coste de Marfil sale con Yahia Fofana; Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Guéla Doué; Bazoumana Touré, Franck Kessié, Seko Fofana, Yan Diamande; Elye Wahi y Nicolas Pépé. EFE

at/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR