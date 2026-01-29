Ecuador se alía con Brasil y CAF para fortalecer genéticamente al banano contra las plagas

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- Ecuador, principal exportador bananero mundial, dio un paso adelante este miércoles al acordar, con Brasil y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, un proyecto regional dirigido a fortalecer genéticamente la variedad del banano Cavendish frente a plagas presentes en América Latina.

El acuerdo se concretó mediante una carta de intención suscritas por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) con CAF y la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se lleva a cabo en Panamá, informó el gremio exportador ecuatoriano.

Añadió que esta acción permitirá avanzar en la estructuración de un programa de mejoramiento genético del banano Cavendish, orientado a enfrentar amenazas fitosanitarias de impacto mundial como el Moko y el Fusarium Raza 4 Tropical, en alianza con EMBRAPA, institución de referencia internacional en investigación científica.

Con este paso, AEBE dijo que refuerza su rol como articulador de esfuerzos regionales para la protección fitosanitaria del principal producto agrícola de exportación del país, promoviendo soluciones conjuntas basadas en ciencia aplicada y cooperación internacional.

También gestiona mecanismos de financiamiento para viabilizar la futura implementación de un programa binacional con Brasil, enfocado en el «fortalecimiento de capacidades técnicas, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones prácticas para el sector productivo», en un escenario de «crecientes desafíos sanitarios, ambientales y comerciales que exigen respuestas coordinadas y de largo plazo».

El presidente del directorio de la AEBE, Jorge Encalada, destacó en su discurso de agradecimiento el acompañamiento por parte de CAF a esta iniciativa, algo que «constituye una señal clara de confianza en el sector bananero ecuatoriano y en su capacidad para construir soluciones de largo plazo».

«Reconocemos igualmente -prosiguió- a la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), institución de excelencia científica y referente internacional, por su apertura y disposición para avanzar junto al Ecuador en una cooperación técnica orientada al mejoramiento genético del banano Cavendish».

Encalada valoró además que este esfuerzo conjunto representa una «oportunidad estratégica para fortalecer la resiliencia del sector bananero, proteger el sustento de millones de personas, contribuir a la seguridad alimentaria y asegurar la sostenibilidad de una de las principales frutas de consumo mundial».

«El proyecto cobra especial relevancia en un contexto en el que el banano ecuatoriano mantiene un rol estratégico en el comercio agrícola global», señaló a su vez el director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo.

Hidalgo recordó que en 2025, Ecuador «cerró el año con un crecimiento sostenido de sus exportaciones, alcanzando más de 378 millones de cajas, pese a un entorno marcado por presiones climáticas, comerciales y fitosanitarias».

Plagas como el Fusarium R4T y el Moko forman parte de los principales riesgos que el sector busca prevenir y mitigar, junto con amenazas de carácter fitosanitario, climático y comercial, con impactos directos en el empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria.

Frente a esto, AEBE «impulsa una estrategia integral de sostenibilidad de la cadena de valor del banano, que incluye medidas de prevención fitosanitaria, seguridad en la cadena logística y una valorización del producto». EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de AEBE para la difusión de este contenido.