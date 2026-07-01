Ecuador se despidió del Mundial y la prensa cuestiona su actuación ante México

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Guayaquil (Ecuador), 1 jul (EFE).- La prensa ecuatoriana lamentó este miércoles la eliminación de la selección en el Mundial, tras la derrota por 2-0 sufrida este martes ante México en el estadio Azteca, donde la Tri no consiguió el pase a octavos en un ambiente de máxima presión por parte de la hinchada local, luego de ilusionar al país con su victoria ante Alemania.

«La noche en que el Azteca se tragó la ilusión mundialista de Ecuador», tituló diario El Comercio, que afirmó que el elenco local impuso las condiciones dentro y fuera del campo, respaldado por una presión constante desde las gradas.

El diario digital Primicias aseveró que «Ecuador quiso un Aztecazo, pero recibió un batacazo», tras ofrecer «su peor partido del torneo» y que no pudo tomarse el Azteca para concretar el «mejor mundial de la historia», en alusión a la expectativa trazada por los jugadores y el técnico del equipo, el argentino Sebastián Beccacece, que ya anunció que no continuará al frente de la Tri.

Para El Universo, la eliminación fue el resultado «de un rendimiento que difirió plenamente de lo exhibido ante Alemania hace seis días», selección con la que Ecuador hizo historia, al derrotarla por 2-1.

«Adiós al Mundial: Ecuador no dio la talla, fue superado por México y quedó eliminado en dieciseisavos de final», expresó Olé, que aseveró que «el camino de la selección de Ecuador en el Mundial llegó a su fin de la peor manera: sin mostrar actitud, ganas de llevarse el triunfo y siendo totalmente superados por México».

«Asustada. Expectante. Así salió la selección de Ecuador a disputar los dieciseisavos de final frente a México, con un planteamiento que terminó pasándole factura, dejando una imagen muy distante de las expectativas que había generado, tras clasificarse como segundo de las eliminatorias sudamericanas», comentó diario Expreso. EFE

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