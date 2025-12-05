Ecuador se lleva el oro en el triatlón con relevos mixtos, seguido de Venezuela y Chile

Lima, 5 dic (EFE).- Ecuador se llevó este viernes la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos al ganar el triatlón con relevos mixtos, con Elizabeth Bravo, Paula Jara, Juan José Andrade y Gabriel Terán, quien sumó su tercera dorada tras haber ganado también la prueba individual y por parejas junto al propio Andrade.

El equipo ecuatoriano completó la prueba en primer lugar con un tiempo de 1 hora, 44 minutos y 24 segundos, con una escasa ventaja de 43 segundos sobre Venezuela, que fue medalla de plata; y Chile, que se llevó el bronce con solo 78 segundos más.

La competencia, que consta de un triatlón reducido para cada participante que se va enlazando mediante relevos, consistió en 300 metros de natación, 8 kilómetros en bicicleta y 1.7 kilómetros de carrera en los que Terán, de 24 años, alcanzó el mejor tiempo de su equipo, finalizando la prueba en 24 minutos y 11 segundos.

En las distintas modalidades, el equipo registró un total de 22 minutos y 58 segundos en la prueba de natación, 50 minutos y 52 segundos para completar la fase de ciclismo, y un total de 27 minutos y 9 segundos en carrera; con 1:39 y 1:36 en primera y segunda transición, respectivamente. EFE

