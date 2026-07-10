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Ecuador se solidariza con España por el incendio forestal en Almería

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1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 10 jul (EFE).- El Gobierno de Ecuador expresó este viernes su solidaridad con España ante «las graves consecuencias» del incendio forestal registrado en Almería, que hasta el momento deja doce personas fallecidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana señaló en un comunicado que también transmiten sus «sentidas condolencias» a los familiares de las personas fallecidas y que formulaban votos «por la pronta localización, en buen estado, de quienes permanecen desaparecidos».

«Asimismo, reconoce la labor de los equipos de emergencia y de todas las autoridades que continúan trabajando para atender a la población afectada y controlar el incendio», añadió la Cancillería.

El incendio forestal se produjo en la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería, y además de los fallecidos, hasta el momento se reporta una veintena de personas no localizadas.

Ha calcinado alrededor de 4.000 hectáreas y continúa bajo vigilancia de los equipos de emergencia, que trabajan para controlar el avance del fuego en unas condiciones especialmente difíciles debido al viento y al terreno escarpado de la zona.

Las autoridades mantienen el dispositivo de búsqueda en el área afectada y el Gobierno regional de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas. EFE

cbs/lpm

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