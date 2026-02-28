Ecuador se solidariza con los pueblos y gobiernos afectados por los ataques de Irán

1 minuto

Quito, 28 feb (EFE).- El Gobierno ecuatoriano se solidarizó este sábado con los pueblos y Gobiernos afectados por los ataques perpetrados por Irán, en medio de la crisis desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las represalias posteriores de Teherán.

«Ecuador expresa su solidaridad con los pueblos y Gobiernos de países del Medio Oriente por los ataques que han sufrido en sus territorios perpetrados por la República Islámica de Irán, que comprometen la estabilidad y la seguridad regionales», señaló la Cancillería en un comunicado.

Apuntó que el Gobierno liderado por Daniel Noboa, reitera su firme compromiso en la lucha contra el terrorismo y sus delitos conexos, y hace un llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para erradicar estas amenazas en el marco del derecho internacional.

La Cancillería indicó que ha activado los protocolos de emergencia y recomendó a los ecuatorianos evitar o postergar viajes a la región.

Mientras que quienes se encuentren en las zonas de conflicto deben seguir las instrucciones de seguridad de las autoridades locales y contactarse con las sedes diplomáticas del país andino, finalizó. EFE

sm/rod