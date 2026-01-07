Ecuador se suma a los países a los que EE.UU. agradece por «combatir el narcoterrorismo»

Washington, 6 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos agradeció al de Ecuador este martes por su colaboración para «combatir el narcoterrorismo», durante una llamada telefónica del secretario de Estado, Marco Rubio, con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en la que también se habló sobre el operativo militar del sábado en Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rubio agradeció a Noboa su «compromiso» para mantener la seguridad regional, de acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Estado.

Además, el secretario de Estado estadounidense dio detalles de la operación militar en Caracas con la que se detuvo a Maduro y Flores para luego ser trasladados a territorio norteamericano donde son juzgados por una corte federal de Nueva York.

Ecuador se suma a Argentina, ambos con Gobiernos de derecha, como aliados de Estados Unidos, que han sido públicamente destacados tras la captura del líder venezolano, que ha levantado múltiples críticas dentro de la comunidad internacional.

Al contrario de Argentina y Ecuador, otras naciones de la región como México, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile han rechazado públicamente la acción militar unilateral encabezada por Estados Unidos en Caracas, considerando la misma como una amenaza para soberanía y la democracia regional. EFE

