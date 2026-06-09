Ecuador se une a campaña de Unesco para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales

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Guayaquil (Ecuador), 9 jun (EFE).- Ecuador se unió este martes a la campaña regional de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales impulsada por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con la que se busca fortalecer la sensibilización ciudadana sobre las consecuencias de este delito.

La campaña, que actualmente se desarrolla en América Latina y el Caribe, se difundirá en espacios públicos en todo el territorio nacional, con énfasis en puertos y puntos de ingreso y salida internacional, informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Además, contempla una estrategia de comunicación digital articulada entre el ministerio, el Viceministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), la Unesco y las instituciones que integran el Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

El Gobierno recordó que Ecuador es Estado Parte de la Convención de 1970 sobre las Medidas para Prohibir y Prevenir la Importación, Exportación y Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales, y ratificó el Convenio Unidroit de 1995 sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente.

En este contexto, desde 2007 el país declaró esta lucha como una política de Estado, «consolidando mecanismos de cooperación y articulación interinstitucional para la protección del patrimonio cultural».

Actualmente, unos 1.400 bienes culturales han sido identificados como sustraídos por el INPC, que emite alertas permanentes para facilitar su recuperación, de acuerdo con la cartera de Educación.

Asimismo, Ecuador ha logrado recuperar cerca de 6.500 bienes patrimoniales mediante procesos de repatriación, añadió el ministerio.

En el marco del evento en el que se anunció la campaña, también se presentó en el país la versión en español del Museo Virtual de Bienes Culturales Robados de la Unesco, una plataforma internacional que busca generar conciencia sobre el impacto del saqueo y la comercialización ilegal de bienes culturales, promoviendo la protección y recuperación de la memoria cultural a escala mundial.

Ecuador forma parte de este museo con siete bienes culturales reportados como sustraídos. EFE

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