Ecuador sin Hincapié ni Pacho y con 34 convocados para amistoso contra Arabia Saudí

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 24 may (EFE).- La selección de Ecuador convocó este domingo a 34 jugadores para el partido amistoso del 30 de mayo contra Arabia Saudí en la recta final de su preparación para el Mundial sin Piero Hincapié ni Willians Pacho, que jugarán por el título de la Liga de Campeones con Arsenal y París Saint-Germain.

Hincapié y Pacho jugarán la final el 30 de mayo y estarán desde el 1 de junio a disposición del seleccionador ecuatoriano, el argentino Sebastián Beccacece, que esperará el tiempo límite permitido por la FIFA para divulgar la lista definitiva con los que disputará su quinto Mundial.

En la lista de los 34 que buscarán ganarse un puesto en el Mundial destacan Moisés Caicedo, que logró el permiso de la FIFA para jugar desde el debut con Costa de Marfil tras la suspensión de un partido por la expulsión que recibió en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Ecuador y Arabia Saudí se enfrentarán en Harrison (Nueva Jersey), en el penúltimo partido de preparación, pues el 7 de junio se medirá con Guatemala en Columbus.

Ecuador fue emparejado en el Grupo E del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, junto con las selecciones de Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

– Los convocados:

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Kifisia-GRE), Gonzalo Valle (Liga de Quito) y Christian Loor (Botafogo-BRA).

Defensas: Pervis Estupiñán (Milán-ITA), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Félix Torres (Internacional-BRA), Deinner Ordóñez (Independiente del Valle), Fricio Caicedo (Liga de Quito), Jackson Porozo (Tijuana-MEX), José Hurtado (Bragantino-BRA) y Ángelo Preciado (Atlético Minero-BRA).

Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea-GBR), Malcon Dacosta (Bournemouth-GBR), Luis Fragozo (Emelec), Anthony Valencia (Royal Antwerp-BEL), Denil Castillo (Midtjylland-DIN), Edersson Castillo (Liga de Quito), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Darwin Guagua (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Pedro Vite (Pumas-MEX), Kendry Páez (River Plate-ARG)), Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA) y Yaimar Medina (Genk-BEL).

Delanteros: Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps-USA), John Yeboah (Venecia-ITA), Jhon Mercado (Sparta de Praga-CZE), Nilson Angulo (Anderlecht-BEL), Kevin Rodríguez (Saint Gilloise-BEL), Jordy Caicedo (Huracán-ARG), Jeremy Arévalo (Stuttgart-GER) y Enner Valencia (Pachuca-MEX). EFE

rm/sm/hbr