Ecuador subirá los aranceles a Colombia del 50 % al 100 % y recrudece guerra comercial

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Quito, 9 abr (EFE).- Ecuador subirá los aranceles a las importaciones colombianas del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo, en una nueva escalada de la guerra comercial entre ambos países iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció este jueves en un comunicado que la «tasa de seguridad» impuesta a Colombia por la Administración de Noboa se elevará «tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia». EFE

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