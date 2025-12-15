Ecuador vacuna a 56.495 personas contra la influenza para reducir la circulación del virus

Guayaquil (Ecuador), 14 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Ecuador informó que este domingo se vacunaron 56.495 personas contra la influenza, en el marco de una campaña para prevenir afecciones respiratorias y reducir la circulación del virus en el país.

La jornada de vacunación masiva, denominada como ‘Gran vacunatón’, activó a 2.368 profesionales de la salud que se desplegaron en más de 900 puntos a nivel nacional, y que estuvo dirigida a niños y niñas de seis meses hasta seis años, ancianos, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y con discapacidad, incluyendo a sus cuidadores, entre otras personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución.

Según el ministerio, entre noviembre y enero se registra una mayor circulación del virus de la influenza, y los brotes de casos de esta infección viral también se dan entre los meses de noviembre y marzo.

Además de la vacuna de la influenza, durante la jornada otros 5.007 niños, niñas y adolescentes recibieron vacunas del esquema regular, que previenen enfermedades inmunoprevenibles y evitan la reintroducción de patologías ya controladas en el país.

La cartera de Estado, que desde noviembre está dirigida por la vicepresidenta María José Pinto, señaló que la campaña de vacunación contra la influenza se extenderá hasta marzo de 2026. EFE

