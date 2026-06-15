Ecuador ve el acuerdo entre EE.UU. e Irán como avance para «estabilidad» en Oriente Medio

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Guayaquil (Ecuador), 15 jun (EFE).- El Gobierno ecuatoriano celebró este lunes el acuerdo al que han llegado Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y aseguró que «representa un avance significativo para la estabilidad, la seguridad internacional y la coexistencia pacífica» entre las naciones de Oriente Medio.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el país andino afirmó que el acuerdo, al que catalogó como «histórico», constituye también «un paso en el camino hacia soluciones definitivas y permanentes en la región».

«Fiel a su tradición diplomática, el Gobierno Nacional reafirma su estricto apego al derecho internacional, al multilateralismo y a las resoluciones de las Naciones Unidas. El Ecuador hace un llamado para que el diálogo, la negociación directa y los mecanismos pacíficos sean las vías utilizadas para la prevención y resolución definitiva de los conflictos en el mundo», añadió el Ejecutivo ecuatoriano.

Estados Unidos e Irán firmaron el domingo de forma electrónica un acuerdo para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz que será rubricado oficialmente durante una ceremonia el próximo viernes en Suiza.

Los detalles concretos del memorando de entendimiento todavía se desconocen, aunque fuentes estadounidenses dijeron que el texto íntegro se publicará en las próximas 24 o 48 horas. EFE

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