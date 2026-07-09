Ecuador y Alemania acuerdan fortalecer la cooperación para combatir al crimen organizado

Compartir

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 9 jul (EFE).- Ecuador y Alemania firmaron este jueves una declaración de intenciones en la que se comprometen a trabajar de manera articulada para combatir al crimen organizado transnacional y al narcotráfico, mediante el intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas.

El documento fue suscrito por el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, y el embajador de Alemania en el país andino, Jens Peter Lütkenherm, quienes destacaron la importancia de la alianza ante la amenaza creciente que representa la delincuencia organizada transnacional.

«El objetivo de esta declaración es profundizar la cooperación entre Alemania y Ecuador en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los delitos conexos, en particular mediante la colaboración entre las autoridades policiales y los ministerios del Interior de nuestros respectivos países», dijo el embajador alemán durante el acto.

Mientras que Reimberg señaló que la firma del instrumento «marca un nuevo capítulo en la relación» entre ambos países y que es la expresión de una «voluntad compartida para enfrentar amenazas comunes mediante acciones coordinadas, intercambio de información, desarrollo de capacidades y cooperación permanente».

«Agradecemos el respaldo permanente del Gobierno alemán para fortalecer la seguridad, proteger a nuestra niñez y consolidar un Estado más fuerte frente a las amenazas criminales. Juntos demostramos que la democracia, la libertad y la fuerza de la ley siempre serán más poderosas que el crimen organizado», añadió posteriormente el funcionario en su cuenta de la red social X.

La declaración también permitirá el intercambio de conocimientos especializados, experiencias y buenas prácticas, respetando los marcos jurídicos nacionales e internacionales, de acuerdo al Ministerio del Interior ecuatoriano. EFE

cbs/nvm