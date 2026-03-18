Ecuador y Colombia conforman una comisión para investigar bomba sin explotar en frontera

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Quito, 18 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles la conformación de una comisión binacional con Colombia para investigar in situ la aparición de una bomba sin explotar en un campo colombiano de cultivos de coca cercano a la frontera con Ecuador, anunció este miércoles el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el martes que la bomba hallada había sido lanzada desde Ecuador, en momentos en que Ecuador despliega operaciones militares con la colaboración de Estados Unidos para atacar al crimen organizado en la zona fronteriza, lo que según el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ciñe al territorio ecuatoriano.

Autoridades militares de ambos países se reunieron este miércoles para intercambiar y verificar la información, tras lo cual acordaron crear la comisión. EFE

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