Ecuador y EE.UU. relanzan grupo de amistad parlamentaria para abordar seguridad y comercio

Quito, 15 ago (EFE).- Ecuador y Estados Unidos restablecieron el Grupo Interparlamentario de Amistad entre ambos países, una plataforma donde los poderes legislativo de ambos países buscarán fortalecer los lazos con la prioridad puesta en materias como la seguridad, la lucha contra la corrupción, el comercio y el desarrollo, según anunció este viernes en un comunicado la Embajada estadounidense en Quito.

Parlamentarios de ambos países se reunieron en un nuevo capítulo de esta espacio de cooperación para reafirmar que Estados Unidos está dispuesto a respaldar los esfuerzos de Ecuador en su objetivo de mejorar la seguridad, combatir el narcotráfico y el terrorismo y fomentar un mayor comercio.

“El restablecimiento del Grupo es un paso oportuno y estratégico para garantizar que nuestra alianza permanezca fuerte y trascienda», señaló el jefe de misión adjunto encargado de la Embajada de Esfados Unidos en Ecusdor, Erik Martini.

«Este Grupo Interparlamentario de Amistad es una plataforma vital para el diálogo legislativo, la cooperación y el intercambio de mejores prácticas y me complace ver su renacimiento. Aprovechemos este momento para profundizar nuestra alianza y construir un futuro más próspero, seguro y fuerte» añadió.

La embajada estadounidense apuntó que el relanzamiento de este Grupo Interparlamentario de Amistad restablece oficialmente un canal de comunicación más regular entre la Asamblea Nacional y representantes del Gobierno de los Estados Unidos en su misión diplomática y marca un punto de partida para futuras reuniones periódicas. EFE

