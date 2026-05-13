Ecuador y EE.UU. suscriben un instrumento de cooperación en capacitación diplomática

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(Actualiza con un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU.)

Quito/Washington, 13 may (EFE).- La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, suscribió este miércoles con el Centro Nacional de Capacitación en Asuntos Exteriores de EE.UU. un instrumento para profundizar los vínculos de colaboración diplomática.

La firma del recurso ‘Comunidad Internacional de Prácticas para el Entrenamiento Diplomático-Principios Operativos’, permitirá a la Academia Diplomática ecuatoriana integrarse a una red global de intercambio de experiencias, metodologías y buenas prácticas, señaló la Cancillería ecuatoriana.

Sommerfeld rubricó el mecanismo en Washington, donde la alta funcionaria forma parte de la comitiva en la visita oficial liderada por el presidente, Daniel Noboa.

Con este acuerdo, Ecuador pasa a formar parte de un grupo de 31 países que mantienen mecanismos de cooperación con Estados Unidos para el fortalecimiento institucional y la modernización de la formación diplomática, agregó el Ministerio de Exteriores de la nación suramericana.

Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, la firma del documento se realizó durante una reunión entre Sommerfeld y el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en la que ambas partes también aprovecharon para analizar las «vías para combatir a las organizaciones criminales transnacionales».

Washington destacó además las oportunidades para incrementar la inversión estadounidense en proyectos de infraestructura en Ecuador, así como el avance de la asociación bilateral en el ámbito de la energía nuclear de uso civil.

La agenda de la visita oficial incluye una reunión este miércoles entre Noboa y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la que se resaltará el trabajo conjunto en materia de seguridad y comercio e inversiones que los dos países están ejecutando.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores ecuatoriano, la visita oficial de Noboa terminará este jueves y aún están pendientes los encuentros en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La visita busca consolidar la asociación estratégica con Estados Unidos sobre la base de tres pilares fundamentales: seguridad; migración ordenada y digna; y comercio e inversiones, precisó en la víspera la Cancillería.

En el Congreso estadounidense, Noboa mantendrá una reunión bipartidista con senadores, así como encuentros individuales con legisladores clave, con el fin de reforzar los lazos de cooperación política, económica y de seguridad entre ambos países.

En el ámbito multilateral, Noboa desarrollará una agenda en la OEA que incluye una reunión con el secretario general, Albert Ramdin, y la participación en una sesión del Consejo Permanente del organismo para reafirmar el compromiso de Ecuador con el fortalecimiento de la cooperación hemisférica en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. EFE

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