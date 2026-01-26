Ecuador y EEUU se alían para golpear al narco tras la visita de un alto funcionario de Washington

afp_tickers

2 minutos

Ecuador y Estados Unidos unen fuerzas para asestar un «duro golpe» al narcotráfico que opera en las fronteras del país andino, anunció el domingo el ministro del Interior ecuatoriano durante la visita de un alto representante de Washington.

Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado en los últimos años una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país.

El Subsecretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos para las Américas, Joseph Humire, se reunió en Quito con la canciller Gabriela Sommerfeld y los ministros ecuatorianos de Defensa e Interior, Gian Carlo Loffredo y John Reimberg, respectivamente.

«Aquellos que intentan usar o pretenden usar puertos ecuatorianos para salir con los botes rápidos para contaminar (contenedores con droga), van a ser atacados», dijo Reimberg a periodistas tras la cita.

Ecuador y Estados Unidos trabajarán para «atacar y debilitar a estos grupos criminales que van a recibir un duro golpe», agregó.

En el mismo encuentro, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, general Henry Delgado, afirmó que estas visitas permiten «mejorar la seguridad en la frontera norte» y definir los «puntos y centros de acopio del narcotráfico, así como también las rutas por el Pacífico».

El subsecretario Humire no se pronunció.

Ambos países «colaboran mano a mano en una alianza estratégica de mutuo beneficio para los Estados Unidos, el Ecuador y la región», señaló la embajada estadounidense en Quito a través de un mensaje en X.

La frontera de 600 km que comparten Ecuador y Colombia se extiende desde el Pacífico hasta la selva amazónica. Allí operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

El miércoles, el presidente Daniel Noboa reclamó por «la falta de reciprocidad» y «acciones firmes» por parte de Colombia para enfrentar a narcotraficantes que operan en ambos lados de la frontera e impuso un arancel del 30% a las importaciones de su vecino.

Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, le declaró la guerra a más de una veintena de grupos criminales vinculados con mafias colombianas, mexicanas y albanesas.

En medio de la ofensiva contra el crimen, Ecuador registra 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, uno cada hora, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

pld/cjc