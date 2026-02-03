Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firman acuerdo de cooperación contra la corrupción

Guayaquil (Ecuador), 3 feb (EFE).- Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firmaron este martes un acuerdo de cooperación para intercambiar estrategias, herramientas e innovaciones tecnológicas para prevenir y combatir la corrupción, informó el Gobierno del país andino.

La firma del memorando de entendimiento se realizó entre la autoridad de Responsabilidad del Estado de los Emiratos Árabes Unidos y el secretario de Integridad Pública ecuatoriano, José Julio Neira, quien es uno de los funcionarios que acompaña al presidente, Daniel Noboa, en su visita a ese país para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos.

Este convenio permitirá a Ecuador «acceder a metodologías, buenas prácticas y soluciones tecnológicas de vanguardia, fortaleciendo su capacidad de anticipar, detectar y gestionar situaciones que afectan la transparencia en la Función Ejecutiva», señaló el Gobierno en un comunicado.

La cooperación se desarrollará mediante programas de capacitación, visitas técnicas, intercambio de experiencias, organización de talleres y eventos conjuntos.

Este acuerdo también dará un impulso al Canal Único de Alertas de Corrupción (CUAC), una herramienta para gestionar alertas de posibles irregularidades, ya que podrá incorporar estándares internacionales y «mecanismos robustos de protección al denunciante, asegurando transparencia y trazabilidad», señaló Neira en su cuenta de la red social X.

El memorando establece, además, principios de confidencialidad, coordinación institucional y protección de la información compartida, así como un marco de cooperación técnica por un período inicial de tres años, con posibilidad de renovación.

Noboa viajó a Emiratos Árabes Unidos para participar desde este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra hasta el jueves en Dubái; y también tenía previsto reunirse con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

El mandatario es criticado en Ecuador por la frecuencia de sus viajes internacionales, especialmente tras la derrota en el referéndum celebrado en noviembre pasado, en el que impulsaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

Su último desplazamiento al exterior fue a Panamá, el martes pasado, para participar en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina, del que regresó de manera anticipada por un supuesto asunto de «emergencia», que luego fue descartado.

Antes de ese viaje estuvo entre el 19 y el 24 de enero en el Foro de Davos (Suiza) y en Bélgica. EFE

