Ecuador y Emiratos refuerzan cooperación en materia comercial, de inversiones y seguridad

Quito, 1 mar (EFE).- Ecuador y Emiratos Árabes suscribieron este domingo un acuerdo comercial y memorandos de cooperación en materia de inversión y de seguridad en una ceremonia presidida por el jefe de Estado del país andino, Daniel Noboa, y del príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

La suscripción de los documentos, cuyos detalles no han trascendido, tuvo lugar en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, en Quito.

«Recibimos a Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dabi, para consolidar una relación estratégica que impulse inversión, energía, innovación y desarrollo productivo para el Ecuador», escribió Noboa en sus redes sociales.

De acuerdo al mandatario, esta alianza ya tiene resultados concretos: «Firmamos acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos que abren mercados para nuestros productos, atraen capital, fortalecen nuestra seguridad y refuerzan la transparencia institucional».

«Sellamos la visita con la firma del acuerdo comercial, memorando para incrementar capacidades en seguridad y acuerdo para cooperación en transparencia», escribió en X, la canciller Gabriela Sommerfeld.

Cuando entre en vigor el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), el 98 % de los productos ecuatorianos negociados accederá al mercado emiratí con acceso preferencial, y el 75 % de estos productos ingresará de manera inmediata con arancel cero, de acuerdo a información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano.

Serán más de 4.000 productos ecuatorianos, tanto agrícolas como industriales, los que quedarán cubiertos por el CEPA, y también habrá un proceso de desgravación de hasta 10 años para el resto de exportaciones.

El CEPA culmina un proceso de negociación iniciado en agosto de 2025, que abarcó 19 disciplinas.

Con este acuerdo, el Gobierno estima que las exportaciones ecuatorianas hacia este destino podrían alcanzar hasta 1.000 millones anuales al año 2030.

El CEPA amplía el acceso a un mercado de más de 11 millones de consumidores e incorpora disposiciones para agilizar procedimientos sanitarios y fitosanitarios, facilitar el comercio, promover cooperación para MIPYMES y actores de la Economía Popular y Solidaria, y mejorar el acceso de Ecuador a bienes de capital, insumos y materias primas, en condiciones competitivas, señaló la Presidencia.

En un comunicado, la Federación ecuatoriana de exportadores (Fedexpor), calificó de «hito» el CEPA porque «fortalece la relación bilateral y mejora las condiciones de acceso a una de las plataformas comerciales y financieras más relevantes a nivel global».

Anotó que actualmente, este mercado recibe más de 50 productos ecuatorianos con la participación de más de 300 empresas, lo que evidencia el potencial de ampliar el intercambio comercial y de inversiones.

Cuando el CEPA entre en vigor -añadió- existe un potencial estimado de expansión de exportaciones no petroleras de alrededor del 30 % anual, calculó.

«El CEPA permitirá consolidar y diversificar oportunidades comerciales ya identificadas, facilitando un acceso más competitivo al mercado emiratí y reforzando la presencia del Ecuador en un punto estratégico de conexión hacia el Asia y Medio Oriente», señaló. EFE

