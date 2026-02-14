Ecuador y Estados Unidos concluyen las negociaciones para un «acuerdo comercial recíproco»

3 minutos

Quito, 13 feb (EFE).- Los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos concluyeron las negociaciones para un «acuerdo comercial recíproco», enfocado supuestamente en revertir los aranceles de hasta el 15 % impuestos por el presidente Donald Trump a productos ecuatorianos, después de que ya hubiesen sido eliminados en algunas importaciones desde noviembre pasado, como en el caso del banano y cacao.

Así lo anunció este viernes en un comunicado el Representante de Comercio de los EE.UU., Jamieson Greer, al anticipar que esperan firmar el convenio en las próximas semanas, sin dar mayores detalles sobre sus alcances y condiciones.

«Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad, y su pronta entrada en vigor contribuirá a expandir y diversificar el comercio y la inversión bilaterales, en beneficio mutuo de ambos países y sus pueblos», señaló Greer en su comunicación.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró que la prioridad del acuerdo se ha puesto en dar oportunidades económicas a la población ecuatoriana.

«Así levantamos un país. En la negociación de acuerdos comerciales siempre priorizo un principio: que quienes trabajan, producen y quieren salir adelante tengan oportunidades que antes no existían», señaló Noboa.

Los aranceles de Trump a Ecuador comenzaron en abril pasado en 10 % y subieron a 15 % en agosto, mientras que en noviembre se eliminaron para algunos productos como el banano y cacao, dos de las estrellas de la cadena exportadora del país andino.

A cambio, el acuerdo marco alcanzado en ese momento contemplaba que Ecuador reduzca o elimine aranceles en sectores clave para los EE.UU. como maquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), químicos, motores de vehículos y ciertos productos agrícolas.

Asimismo, Ecuador debía evaluar la forma de eliminar lo que Estados Unidos denomina como «barreras no arancelarias» al considerar que «afectan el comercio en áreas prioritarias», como no restringir el acceso «por el mero uso de ciertos términos relacionados con el queso y la carne».

Otro compromiso de Ecuador era implementar «una prohibición a la importación de bienes productos mediante trabajo forzoso u obligatorio», dirigido a eventualmente afectar importaciones de países principalmente asiáticos.

Ecuador también aceptó no imponer impuestos a los servicios digitales que discriminen a las empresas estadounidenses y de apoyar la adopción de una moratoria permanente sobre los derechos de aduana de las transmisiones electrónicas en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por otro lado, tendrá que «implementar plenamente las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC, así como «mejorar la gobernanza del sector forestal y combatir la tala ilegal; fomentar una economía más eficiente en el uso de los recursos y combatir el comercio ilegal de especies silvestres».

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de 644,5 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de 7.024 millones de dólares e importaciones por valor de 7.668 millones de dólares.

Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de 2.306 millones de dólares, al registrar exportaciones por valor de 5.043 millones de dólares e importaciones por valor de 2.737 millones de dólares. EFE

fgg/rrt