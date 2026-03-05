Ecuador y Estados Unidos firmarán un acuerdo comercial el 13 de marzo, anuncia Noboa

Guayaquil (Ecuador), 5 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves que tienen previsto firmar el próximo 13 de marzo el acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos, que permitirá eliminar los aranceles del 10 % impuestos por su homólogo estadounidense, Donald Trump, para una parte de los productos ecuatorianos que ingresan a ese país.

«Tenemos prevista la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos el 13 de marzo. Eso se logra con los viajes, no se logra con una llamada por zoom o por un Whatsapp», dijo Noboa en una entrevista con radio Canela, en Guayaquil, al ser consultado por sus constantes salidas de Ecuador.

Las negociaciones de este acuerdo comercial recíproco (ART, en inglés) concluyeron el 13 febrero, y el representante de Comercio de los EE.UU., Jamieson Greer, lo catalogó como una «nueva plataforma para promover la prosperidad».

«Su pronta entrada en vigor contribuirá a expandir y diversificar el comercio y la inversión bilaterales, en beneficio mutuo de ambos países y sus pueblos», dijo en ese entonces sin dar muchos detalles.

El Gobierno ecuatoriano aseguró que con la firma del acuerdo cerca del 50 % de las exportaciones ingresarán inmediatamente al mercado estadounidense con una sobretasa del 0 %.

Sin embargo, desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) se señaló que más del 30 % de esos productos ya no tienen arancel, debido a excepciones que hizo Estados Unidos en noviembre pasado en el marco de gravamen del 15 % que tenía Ecuador desde agosto, y que bajó a 10 % tras la sobretasa global impuesta hace unas semanas por el mandatario estadounidense.

Las exportaciones no petroleras y no mineras hacia EE.UU. fueron de 6.022 millones de dólares en 2025, equivalente a un incremento del 31 % respecto al 2024, de acuerdo a cifras de Fedexpor.

Sin embargo, el gremio exportador aseguró semanas atrás que el crecimiento de las exportaciones en 2026 podría desacelerarse por factores como los aranceles impuestos por Estados Unidos. EFE

