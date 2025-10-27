Ecuador y Estados Unidos interceptan embarcaciones con armas en altamar

Quito, 27 oct (EFE).- Ecuador y Estados Unidos interceptaron embarcaciones con armas en altamar, informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

«La Policía Nacional, en trabajo coordinado con Estados Unidos interceptaron embarcaciones en altamar que transportaban bultos que contenían armas de fuego y que pretendían ser ingresados al país de forma ilegal», escribió el ministro en su cuenta de la red social X.

Añadió que se coordinó con la Armada de Ecuador para el traslado del armamento decomisado a puerto ecuatoriano y avanzó que el cargamento sería trasladado a Galápagos, a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

Esa situación llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el «conflicto armado interno» contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

