Ecuador y Japón crean un comité para impulsar el comercio y las inversiones

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Guayaquil (Ecuador), 16 jun (EFE).- Ecuador y Japón firmaron este martes un memorando de entendimiento para la creación del Comité Económico y Comercial, que busca fortalecer la cooperación económica, promover el comercio bilateral e impulsar las inversiones, además de facilitar el diálogo con miras a un eventual acuerdo comercial.

El memorando fue suscrito en Quito por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, y el embajador de Japón en el país andino, Horiuchi Toshihiko, quienes destacaron la importancia de este comité para las relaciones comerciales entre ambos países.

«Este es un evento muy importante. Es un paso más, un paso clave y firme en el proceso que se está llevando a cabo entre Ecuador y Japón para poder llegar a un acuerdo de libre comercio y también de inversiones», dijo Jaramillo.

El ministro señaló que Japón es una de las economías más importantes del mundo y que representa una «gran oportunidad» para los productos ecuatorianos. «Es un mercado que aprecia mucho la calidad y demanda estándares bastante exigentes en cuanto a inocuidad y empaques», resaltó.

Jaramillo añadió que Ecuador también cuenta con inversiones japonesas en sectores como el del camarón (langostino) y el brócoli y que «es una fuente importante de tecnología» para el país en el ámbito de la maquinaria industrial, agrícola, equipos de construcción y automóviles.

Por su parte, el embajador indicó que el comité busca ser un espacio de diálogo y coordinación destinado a profundizar las relaciones económicas y comerciales, incluyendo la posibilidad de avanzar hacia un futuro acuerdo comercial.

Y resaltó que la relación bilateral se ha profundizado, pues Ecuador ahora es considerado como «un aliado muy importante para Japón».

Además, anunció que una delegación de la principal patronal japonesa, Keidanren, visitará el país el próximo 9 de julio, después del encuentro que sus directivos ya tuvieron con el presidente, Daniel Noboa, en agosto del año pasado, cuando el mandatario estuvo en Tokio.

En la firma del acuerdo estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury, quien indicó que el comité también permitirá promover la innovación y la transferencia tecnológica, así como ampliar la cooperación en sostenibilidad, comercio digital y logística.

En 2025, las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia el mercado japonés alcanzaron 389,4 millones de dólares, registrando un crecimiento del 17,2 % respecto a 2024.

Entre los principales productos exportados se encuentran camarón, banano, cacao y elaborados de cacao, así como productos agrícolas en conserva, de acuerdo a datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Mientras que las importaciones provenientes de Japón se concentran principalmente en vehículos, maquinaria, motores, autopartes y manufacturas metálicas. EFE

cbs/eav

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