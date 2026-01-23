Ecuador y la UE culminan con «éxito» negociaciones para acuerdo de inversiones sostenibles

Quito, 23 ene (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este viernes que ha concluido con éxito las negociaciones que mantenía con la Comisión Europea para establecer un Acuerdo de Facilitación de Inversiones Sostenibles (SIFA, en inglés), el primero de su tipo que la Unión Europea (UE) suscribe con un país de Latinoamérica.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador durante la visita del presidente Daniel Noboa a Bruselas, donde mantuvo una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

El Acuerdo tiene como objetivo central robustecer el clima de negocios en Ecuador, promoviendo un entorno de transparencia, eficiencia y previsibilidad.

«Mediante la simplificación de trámites y el fortalecimiento de la seguridad jurídica, este instrumento facilitará el flujo de capitales europeos hacia sectores estratégicos, beneficiando tanto a los inversores internacionales como al tejido empresarial local», señaló la Cancillería ecuatoriana en un comunicado.

A diferencia de los acuerdos tradicionales, el SIFA integra de manera transversal la sostenibilidad, un asunto esencial en las políticas de la UE, como parte de su estrategia Global Gateway, que busca impulsar millonarias inversiones alrededor del mundo para avanzar en la transición energética y la descarbonización de la economía.

El documento incluye compromisos firmes para que en las inversiones se tenga como base la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y el respeto a los derechos laborales.

Además, incorpora un anexo pionero dedicado exclusivamente a la energía sostenible y materias primas, «sectores clave para la transición energética global en la que Ecuador posee un potencial extraordinario», según recordó el Ministerio de Exteriores ecuatoriano.

Como parte de este acuerdo, la UE destinará ocho millones de euros al proyecto ‘Mejora del clima de inversión y la transición energética de Ecuador’.

«Para Ecuador, este acuerdo refuerza la relación con un socio prioritario. Los países de la Unión Europea tienen un gran potencial para realizar inversiones sostenibles, que traerán desarrollo,empleo, tecnología y conocimientos al Ecuador», sostuvo la Cancillería de Ecuador.

Asimismo, el Ministerio consideró que «refleja la confianza que tiene la comunidad internacional en el Gobierno del presidente Daniel Noboa y los cambios estructurales adoptados para mejorar el desempeño de la economía ecuatoriana».

Tras el cierre técnico de las negociaciones, ambos países iniciarán los procedimientos internos para la firma oficial y posterior ratificación del Acuerdo. EFE

