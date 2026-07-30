Ecuador y Paraguay firman un pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado

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Ecuador y Paraguay suscribieron el miércoles un acuerdo de extradición para combatir el crimen organizado, durante una visita del mandatario paraguayo, Santiago Peña, a Quito.

Peña y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, ambos de derecha y aliados del presidente Donald Trump, se reunieron en la sede presidencial para afinar estrategias contra el narcotráfico y otros delitos.

En ese sentido, acordaron incorporar la figura de la extradición. El tratado «fortalecerá la cooperación judicial y permitirá agilizar los procesos de extradición para combatir la impunidad», señaló la Presidencia de Ecuador en un comunicado.

«Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados», dijo Peña en una declaración conjunta.

Paraguay y Ecuador «tienen muy claro que nunca va a haber desarrollo y prosperidad en nuestras naciones si primero no somos capaces de ofrecer seguridad, seguridad jurídica, seguridad física», agregó

Ecuador encara una violencia sin precedentes debido a la guerra entre organizaciones criminales que se disputan el control de rutas para el narcotráfico. Además se dedican a la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.

En 2025 la nación registró 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

«Hoy Latinoamérica tiene la responsabilidad de unirse, de estar junta y esa unión, esa unión, es la que nos tiene que hacer competitivos a nivel mundial», dijo Noboa.

Ecuador y Paraguay también firmaron acuerdos de cooperación en ámbitos como la conectividad aérea, el comercio, la inversión, la producción agropecuaria y el acceso a mercados.

pld/vel