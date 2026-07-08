Ecuador y Paraguay preparan visita de Peña a Quito, tras investidura de Fujimori en Perú

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Quito, 8 jul (EFE).- Los gobiernos de Ecuador y Paraguay comenzaron a preparar una visita que realizará próximamente el presidente paraguayo, Santiago Peña, al país andino, según anunció este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

Los detalles de la visita de Peña fueron materia de conversación de un encuentro entre el canciller de Ecuador, Roberto Kury, y el embajador de Paraguay en Quito, Roberto Benítez, quienes se reunieron en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana.

El ministro ecuatoriano y el embajador paraguayo también conversaron sobre la siguiente reunión de la Comisión Permanente de Consultas Políticas entre ambos países, así como de asuntos de la agenda bilateral como seguridad, comercio, inversiones y cooperación, según señaló el Ministerio de Exteriores.

La visita de Peña a Quito está programada para el 29 de julio, tras ser acordada por ambos presidentes durante la última cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en Luque (Paraguay) el pasado 30 de junio.

Tanto Peña como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, coincidirán probablemente el día previo en Lima para la investidura presidencial de la también derechista Keiko Fujimori, que asumirá el cargo de presidenta de Perú el próximo 28 de julio, en una ceremonia a la que ambos presidentes confirmaron su asistencia, según fuentes de la Cancillería peruana. EFE

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