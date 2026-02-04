Ecuador y República Dominicana analizan negociar un acuerdo comercial

Guayaquil (Ecuador), 4 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, se reunieron este miércoles en Dubái, donde hablaron sobre la posible negociación de un acuerdo comercial, informó la Presidencia ecuatoriana.

La cita se dio en el marco de la agenda que cumplen ambos mandatarios en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) que se realiza en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos, donde Noboa estará hasta el jueves.

El Gobierno ecuatoriano indicó que los presidentes conversaron sobre mecanismos para «fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países» y sobre oportunidades de cooperación económica, el interés en proyectos estratégicos, iniciativas de promoción turística conjunta y el trabajo coordinado en temas de seguridad regional y defensa de la democracia.

En ese contexto «coincidieron en la importancia de fortalecer el avance de intercambios comerciales, el encadenamiento productivo, las inversiones y la reactivación económica a través de un acuerdo que fomente el empleo y competitividad en las naciones», agregó la Presidencia.

En 2023, bajo la Presidencia de Guillermo Lasso, Ecuador y República Dominicana ya habían decidido emprender negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial de «alcance parcial», el más básico de los convenios comerciales entre países, que supone entendimientos generales en materia arancelaria y sobre una cesta básica de bienes de la oferta comercial de cada una de las partes.

Este miércoles, Noboa también mantuvo un encuentro con el presidente de Estonia, Alar Karis, con quien dialogó sobre iniciativas para fortalecer la migración circular hacia Europa.

El mandatario ecuatoriano también expresó el interés que el Gobierno tiene de «conocer la experiencia de Estonia en ciberseguridad y servicios digitales seguros, mediante iniciativas de capacitación, intercambio de buenas prácticas y oportunidades de educación y formación», aseguró la Presidencia.

Además, Noboa participó del foro de la WGS denominado ‘El próximo capítulo de América Latina: ¿Qué viene después?’, junto a Abinader y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en el que aseguró que la hoja de ruta de su Gobierno está enfocada en promover alianzas que impulsen la inversión, el empleo y el crecimiento.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo conjunto para enfrentar el crimen organizado transnacional y del multilateralismo, que, dijo, contribuye a devolver la paz a la ciudadanía. EFE

