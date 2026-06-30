Ecuador y sus «espías» buscan arruinar la fiesta de México en su Mundial

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Con tres elementos «infiltrados» en la liga mexicana y una respetable legión europea, Ecuador se adentrará este martes en el colosal estadio Azteca con el objetivo de eliminar a México en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El combinado sudamericano llega con la moral muy arriba luego de lograr la hazaña de vencer de atrás 2-1 a Alemania y con ello clasificarse como tercero del Grupo E con cuatro puntos.

«La historia está hecha para cambiarla», dijo el entrenador argentino Sebastián Beccacece tras la primera victoria ecuatoriana sobre los germanos.

Ahora la siguiente misión de Ecuador es ir por México, que fue líder del Grupo A con pleno de victorias.

El partido se jugara a las 19H00 locales (01H00 GMT del miércoles).

El Tri, adiestrado por Javier «Vasco» Aguirre, es una de las tres selecciones que sumó los nueve puntos disputados en la fase de grupos, junto con las finalistas del Mundial de Catar 2022, Francia y Argentina.

Además de sus tres triunfos -sin recibir gol- en la primera ronda de Norteamérica 2026, la escuadra Azteca ostenta una racha de 11 partidos sin perder en el presente año.

«Las estadísticas ahí van quedando, lo importante es lo que sigue», dijo Aguirre.

– Supermán es ecuatoriano –

En la nómina de 26 jugadores elegida por Beccacece figuran tres que militan en el fútbol mexicano: el defensa Jackson Porozo, el mediocampista Pedro Vite y el delantero Enner Valencia.

El caso de Porozo es peculiar porque sin haber jugado nunca una eliminatoria está en su segundo Mundial, y apenas tiene 11 partidos como seleccionado.

Con 29 años, este defensa de 1,92 metros juega en Tijuana. Allí comparte plantel con Gilberto Mora, el talentoso mediocampista de 17 años que es considerado la máxima promesa del fútbol mexicano.

Por su lado, Pedro Vite, de 24 años, llegó al Mundial después de haber sido subcampeón del Clausura 2026 con los Pumas, club en el que es compañero del delantero Guillermo Martínez, que se encuentra en este Mundial con el combinado azteca.

Formado en Independiente del Valle, Vite fue el hombre clave en el histórico triunfo contra Alemania con doce contribuciones defensivas, once duelos ganados, nueve pelotas recuperadas, dos intercepciones y una asistencia.

El tercer «infiltrado» de Ecuador es Enner Valencia, delantero del Pachuca con el que fue campeón de goleo en 2014 en su primera etapa en la liga azteca.

Con 36 años, Supermán Valencia, el máximo anotador en la historia de la selección ecuatoriana, ha sido titular en los tres partidos de este Mundial, pero aún no ha podido marcar.

– Con calidad de Champions League –

Ecuador también presenta una legión europea de 13 jugadores, entre ellos los defensas Willian Pacho, del Paris Saint-Germain, y Piero Hincapié, del Arsenal, que dos semanas antes del inicio del Mundial 2026 se enfrentaron en la final de la Liga de Campeones.

Pacho, como defensa central, e Hincapié, como lateral izquierdo, jugaron los tres partidos de la primera fase del Mundial 2026.

En un papel alternativo sobre el costado izquierdo, está Pervis Estupiñán, jugador del AC Milan donde comparte vestidor con el delantero mexicano Santiago Giménez, presente en el torneo que organizan las tres naciones norteamericanas.

Esta selección ecuatoriana, la segunda más joven del Mundial 2026, no solo desafiará el martes al equipo local por el pase a octavos.

Tras estar concentrados en Columbus, Ohio, los hombres de Beccacece subirán a los más de 2.200 metros de altitud de la Ciudad de México.

Ahí buscarán otro resultado histórico: ganar en el estadio Azteca, donde México solo ha perdido dos veces en competencias oficiales a lo largo de 60 años.

Motivado por el triunfo ante Alemania y de cara a los dieciseisavos de final, Beccacece invocó a los históricos libertadores de América Simón Bolívar y José de San Martín. «Invito a todo el Ecuador a estar unido», dijo.

Ahora, Ecuador tiene la oportunidad de llegar a un quinto partido mundialista, algo que nunca ha logrado.

jcm/jla/ma