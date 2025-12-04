Ecuador y Venezuela cosechan cuatro oros en el judo, Dominicana tres y Colombia y Perú dos

Lima, 3 dic (EFE).- Ecuador y Venezuela cosecharon cuatro oros en las competiciones de judo de los Juegos Bolivarianos, mientras que la República Dominicana se llevó tres medallas doradas, y Colombia y Perú otras dos, cada uno.

Los cuatro oros del equipo ecuatoriano se los colgaron Jonathan Benavides (-66 kilos), Juan Pablo Ayala (-60 kilos), Celinda Corozo (-70 kilos) y Astrid Gavidia (-57 kilos).

Por su parte, Venezuela reunió sus cuatro medallas doradas con Karen León (+78 kilos), Zunilda Chávez (-78 kilos) y Anriquelis Barrios (-48 kilos), además de con la competición mixta, donde el equipo compuesto por Andrés Pariche, Anriquelis Barrios, Andreys Paheco y Eliana Aguiar se subió al escalón más alto del podio.

Asimismo, República Dominicana sumó sus tres oros en las categorías de -90 kilos, con Robert Florentino; -81 kilos, con Medickson Del Orbe; y -73 kilos, con Maikor Louis.

De su lado, Colombia alcanzó sus medallas doradas en judo de la mano de Francisco José Balanta (-100) kilos, y de la pareja formada por Andrés Restrepo y Edwin Gómez, en la modalidad de nage no kata.

Mientras, Perú se impuso en las modalidades de katame no kata y kime no kata con la pareja compuesta por Dilmer Calle y Julio Cusi.

También hubo oros para Chile, con Francisco Solís en la división de +100 kilos; y para Panamá, en -48 kilos, con Némesis Candelo.

Hasta este miércoles, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 263 metales, de los cuales 107 son oros; le sigue Venezuela con 221 medallas, de ellas 69 oros; y Perú, con 188 preseas, entre ellas 54 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran hasta el 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima. EFE

