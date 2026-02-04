Ecuatoriana Moreno gana elección para sustituir a Mamdani en Asamblea estado de Nueva York

2 minutos

Nueva York, 4 feb (EFE).- La inmigrante ecuatoriana Diana Moreno se impuso en unas elecciones especiales en Nueva York para llenar la vacante dejada en la Asamblea estatal por el ahora alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Zohran Mamdani.

Moreno contó con el respaldo de su Partido Demócrata en el condado de Queens, donde se ubica el distrito 36 que representará; el de Mamdani, que le ayudó a recaudar fondos y movilizar votantes, y el Partido de las Familias Trabajadoras, y se impuso con el 73,95 % de los votos.

Los otros dos candidatos, también liberales, Rana Abdelhamid, fundadora de una organización que entrena a mujeres en defensa personal, obtuvo 17,09 % y la activista de vivienda Mary Jobaida, inmigrante de Bangladesh, logró 7,75 %.

Moreno, de 38 años y que por primera vez aspira a un puesto público, fue quien ayudó a Mamdani hace un año a lanzar el primer video anunciando su candidatura a la alcaldía.

Comparte con el alcalde sus compromisos políticos para poner en marcha guarderías infantiles financiadas por el gobierno y una mayor protección para inquilinos e inmigrantes, destaca el New York Times.

«Este es el lugar donde podemos mostrarle al mundo cuál es la alternativa al fascismo, que es el socialismo democrático», dijo tras su victoria en la fiesta de celebración, de acuerdo con el Times.

Mamdani, que asistió a la celebración en un restaurante ecuatoriano en Queens, recordó que Moreno ha sido una fiel seguidora del proyecto socialista más amplio.

«Lo que nos hace especiales no es quiénes somos como individuos. Es por lo que luchamos todos juntos. Diana siempre ha estado ahí cuando este movimiento la ha necesitado», indicó el alcalde.

Moreno llenará el asiento que dejó Mamdani en la Asamblea, pero enfrentará elecciones en noviembre, y antes las primarias demócratas en junio.

La nueva asambleísta nació en Ecuador y emigró a Florida, desde donde se mudó a Nueva York en 2019 para trabajar en New Immigrant Community Empowerment, que organiza programas de capacitación y desarrollo laboral, y más recientemente en la Asociación de Enfermeras de Nueva York, señala además el Times.

Este distrito está totalmente en manos demócratas y es representado por Alexandra Ocasio Cortez en el Congreso. EFE

