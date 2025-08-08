The Swiss voice in the world since 1935

Ecuatoriana que era buscada por abuso sexual a un menor es extraditada desde Perú

Guayaquil (Ecuador), 8 ago.- Una mujer que era requerida por la Justicia de Ecuador por un caso de abuso sexual hacia un menor de edad y que tenía alerta roja de Interpol fue extraditada desde Perú, confirmó la Policía ecuatoriana.

Los hechos se remontan al año 2017, cuando, según la Policía, la mujer había supuestamente utilizado regalos para engañar a su víctima con el objetivo de que se traslade a su vivienda y abusar sexualmente del menor. Sucedió en la provincia andina de Imbabura, al norte del país.

Los agentes identificaron a la mujer como María Dolores R., quien estuvo prófuga durante ocho años y pudo ser capturada gracias a coordinaciones policiales entre ambos países.

En Ecuador es requerida por la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra, donde se lleva el caso que fue denunciado por la madre del menor.

La mujer llegó el jueves desde Perú al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, donde varios agentes la esperaban para llevarla ante las autoridades judiciales correspondientes.

La capturada podría enfrentar una pena de cárcel de hasta diez años, pero si la víctima es menor de seis años podría recibir una condena de entre diez y treceaños de prisión. EFE

