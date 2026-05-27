Ecuatoriano enfrenta prisión permanente en España, acusado de asesinato en pelea de bandas

2 minutos

Madrid, 27 may (EFE).- Un fiscal español ha pedido prisión permanente revisable para un ciudadano ecuatoriano acusado de matar a machetazos a un joven, durante un ataque cometido por un grupo de miembros de la banda Dominican Don’t Play (DDP) en 2022 en un barrio del sur de Madrid.

La Audiencia Nacional española dejó este miércoles visto para sentencia el juicio, en el que se sentaron en el banquillo otros catorce acusados que confesaron su pertenencia al ‘coro’ -agrupación local dentro de la banda- de los DDP de Seseña (Toledo), y su arrepentimiento de haber cometido delitos de pertenencia y falsificación de moneda.

De esta forma, esos catorce acusados vieron rebajadas sus peticiones de penas, que el fiscal fijó entre un año y medio y cinco años y medio de prisión, frente a las que solicitaba en sus conclusiones provisionales, que oscilaban entre cuatro años y medio y quince años de cárcel.

En la jornada de este miércoles declaró el ecuatoriano Daniel I.A., que negó que matara de varias puñaladas la noche del 5 de febrero de 2022 al joven Diego L.C. cuando éste se encontraba con unos amigos en un parque del barrio madrileño de Usera, donde fueron atacados por miembros de los DDP en la creencia de que pertenecían a la banda rival Trinitarios.

Aseguró que quedó en la zona con un amigo y que, cuando llegó, un grupo de jóvenes que no conocía le dijeron que habían tenido una discusión con unos Trinitarios y les propusieron a ambos ir a pelear contra ellos, ante lo que él se negó y se fue. «No quería meterme en líos», aseguró.

Daniel I.A. negó que haya estado integrado en los DDP ni en ninguna otra banda.

Sin embargo, el fiscal señaló durante su informe que Daniel I.A. participó en el asesinato de Diego L.C., por lo que mantuvo este miércoles su petición de pena, y dice que lo hizo junto con otras personas, pero estimó que no hay pruebas suficientes contra las mismas. EFE

cng/ram/ma/llb