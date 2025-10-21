Ed Sheeran actuará en mayo de 2026 en Santo Domingo, su primera parada en América Latina

2 minutos

Santo Domingo, 21 oct (EFE).- El cantante británico Ed Sheeran actuará el 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, la primera parada en América Latina de su gira mundial ‘LOOP Tour’, informó este martes la empresa promotora del concierto en el país.

La gira, que comenzará oficialmente en Nueva Zelanda y Australia a comienzos de 2026, promete a los seguidores del cantante «una experiencia en vivo totalmente renovada, con un nuevo diseño de escenario y repertorio, incluyendo temas de su recién lanzado álbum Play, junto a una selección de los favoritos del público», señaló la empresa en un comunicado.

Tras esta actuación en Santo Domingo, el interprete de ‘Perfect’, ofrecerá un concierto el 13 de mayo de 2026 en el Coliseo de la capital de Puerto Rico, el 16 en el estadio Vive Claro de Bogotá, el 20 en el Estadio Nacional de Lima, el 23 en el Estadio Atahualpa de Quito, el 27 en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala y el 30 en el Estadio Nacional de Costa Rica.

Sheerab, de 34 años, lanzó el mes pasado ‘Play’, su octavo trabajo de estudio, compuesto por 18 canciones con notas con referencias a la música india a través de la utilización de instrumentos como el shitar o el kanjira.

Tras su lanzamiento, este disco llegó al puesto número 1 en todo el mundo, incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.

Más recientemente, Sheeran lanzó ‘Play – The Remixes EP’, un proyecto de cuatro temas «que reimagina canciones seleccionadas del álbum mediante colaboraciones dinámicas con algunos de los talentos más destacados del sur de Asia, incluyendo Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh», conlcuyó el comunicado.EFE

