Edificios destruidos, muertos, heridos y pánico por dos fuertes terremotos en Venezuela

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Dos potentes terremotos casi consecutivos sacudieron este miércoles Venezuela y provocaron una «devastadora cantidad de muertes», tras la destrucción de edificios y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país, según las autoridades y periodistas de la AFP.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22H04 GMT (18H04 locales) y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los terremotos se sintieron hasta Colombia.

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

Personas desde la calle gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. «Necesitamos linternas», pedía uno de ellos al caer la noche.

Afuera del centro comercial Sambil, también en Chacao, Heidi Romero, una comerciante de 42 años, se expresó asombrada por la magnitud de los movimientos.

«No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron», dijo a la AFP.

«Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible», señaló Odalis Escalona, una empleada bancaria de 54 años.

El presidente Donald Trump indicó que los dos terremotos causaron una «devastadora cantidad» de muertes y declaró que Estados Unidos se encuentra «listo y dispuesto a ayudar».

«»¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos», escribió Trump en X.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no ha ofrecido aún un balance de víctimas, pero decretó el estado de emergencia ante la gravedad de los daños.

– Aeropuerto cerrado –

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por más de una hora antes de volver.

En diferentes puntos de Caracas se derrumbaron edificios, constataron periodistas de la AFP. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.

«Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (…) hay estados particularmente afectados», indicó Delcy Rodríguez.

Los temblores dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 km de Caracas.

«El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura», indicó la mandataria.

La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un mensaje de aliento.

«Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia», escribió en X Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde noviembre.

– Hasta Colombia –

El sismo se sintió de manera más fuerte también en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

El ministro indicó que ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios en Caracas.

«Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas», dijo.

Carmen Guédez, de 69 años, estaba en la habitación de una hermana en cama en Caracas cuando empezó a temblar.

«Fue subiendo de intensidad», dijo a la AFP esta administradora que vive en un barrio de clase media ubicado en las montañas de la capital. «Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo».

«Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle», agregó.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balancearon, sonaron las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

Poco después del sismo en Venezuela, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el jueves el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país, sin que se reporten víctimas o daños materiales.

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