Edificios en riesgo de derrumbe, un desafío urbano para Marruecos

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Fatima Zohra Bouaziz

Fez (Marruecos), 22 jun (EFE).- Zakia aún recuerda la última conversación con su vecina, apenas unas horas antes de que falleciera en el derrumbe de su edificio en un barrio popular de Fez, en el centro de Marruecos. Una tragedia que evidencia el desafío que enfrenta el país para frenar el deterioro de miles de construcciones envejecidas y en riesgo de colapso.

El siniestro ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando un edificio de varios pisos se derrumbó y causó 15 muertos. Tras el desastre, la Fiscalía marroquí abrió una investigación para determinar las circunstancias e identificar responsabilidades.

Se trata del incidente más reciente de una serie de tres colapsos graves registrados en la ciudad desde mayo de 2025, que afectaron a cuatro edificios habitados y dejaron un balance total de 46 muertos.

Vecinos en alerta

En Ain Nokbi, un barrio obrero del norte de Fez donde ocurrió el último derrumbe, los obreros retiran los escombros del edificio caído y avanzan en la demolición de un inmueble contiguo, ya evacuado, en una zona donde se multiplican las construcciones apuntaladas y agrietadas.

Los vecinos conservan vivo el recuerdo de aquella madrugada. Zakia explica a EFE que su hijo, desde la tragedia, tiene miedo de dormir en casa. Vive en un edificio de dos plantas junto a su marido, dos hijos, su suegro y su cuñada, y asegura que no dispone de medios para realizar trabajos de mantenimiento.

«Desde aquella tragedia mi hijo no quiere dormir en casa, tiene miedo de que el edificio se venga abajo encima de nosotros», señala desde su vivienda humilde que construyó con su familia, donde aún se observan ladrillos a la vista y signos de una construcción precaria.

El sueño de Zakia es acceder a una vivienda social cofinanciada por el Estado en nuevas zonas urbanas.

Fez, con 1,2 millones de habitantes y tercera ciudad más poblada del país, ha conocido desde los años setenta un fuerte éxodo rural y la proliferación de barrios periféricos con edificios construidos de manera informal y al margen de la planificación urbana.

El paso del tiempo, la falta de mantenimiento y la sobrecarga de añadir nuevas plantas sin reforzar la estructura, han deteriorado muchos de estos inmuebles, aumentando el riesgo de derrumbe. El problema se agrava en barrios densamente poblados como Ain Nokbi, asentado además sobre terreno arcilloso.

Más de 53.000 inmuebles en riesgo

Para hacer frente a esta situación, el país ha puesto en marcha un programa de identificación de edificios inhabitables, con evacuaciones, demoliciones y ayudas económicas para el alquiler temporal de las familias afectadas.

Rachid Es-Sahli, director regional de Al Omrane en Fez -la empresa pública encargada del desarrollo urbano e inmobiliario-, explica a EFE que los inmuebles se clasifican en distintas categorías según su nivel de riesgo, lo que determina si requieren desalojo inmediato o intervenciones de refuerzo y consolidación técnica.

Según Es-Sahli, las actuaciones suelen iniciarse tras alertas de los propios habitantes, que detectan grietas u otros signos de deterioro, o mediante inspecciones técnicas que identifican riesgos para la seguridad.

Añade que estas intervenciones se complementan con programas de realojo en viviendas sociales del Estado, a las que los beneficiarios acceden mediante aportaciones reducidas, con el objetivo de trasladar progresivamente a las familias de estos barrios hacia nuevas zonas urbanas.

«Los nuevos planes urbanísticos han favorecido el desarrollo de zonas al sur de la ciudad, ayudando a responder a la creciente demanda de vivienda, servicios públicos y actividad económica, y al mismo tiempo han reducido la presión sobre las áreas más frágiles, especialmente en el norte del área metropolitana», afirma.

Los edificios en riesgo de colapso han sido objeto de debate público recientemente. El secretario de Estado de Vivienda, Adib Benbrahim, señaló ante el Parlamento que existen 53.728 edificios amenazados de ruina en el país (el 0,7 % del parque de viviendas urbanas).

El problema afecta a varias ciudades y más de un tercio se concentra en las antiguas medinas. Benbrahim añadió que ya se han evaluado 28.000 edificios y que se han activado medidas urgentes en los casos más críticos, con el objetivo de proteger el patrimonio de las ciudades históricas y evitar que estos inmuebles en riesgo se conviertan en trampas mortales. EFE

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(foto) (vídeo)