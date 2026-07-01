Edificios marcados con la «D» de la muerte, el final tras devastadores sismos en Venezuela

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Una D escrita con pintura en spray está marcada a un costado de la fachada de uno de los edificios arrasados por los dos terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana. La letra entierra las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros.

Significa «deceased» (muerto), y es parte de la nomenclatura internacional respaldada por Naciones Unidas para operaciones de búsqueda y rescate en medio de terremotos.

La indicación ayuda a los cuerpos de rescate a saber que ya se trabajó en determinado lugar y lo que se encontró. También permite identificar riesgos y determinar el estado de las estructuras, ya sea para recuperarlas o declararlas inhabitables.

La letra D se repite en decenas de edificaciones arrasadas en el costero estado La Guaira, a 40 km de Caracas, la zona más golpeada por dos potentes temblores que sacudieron al país el miércoles 24 de junio.

Las imágenes en La Guaira son aterradoras. Hay destrucción hacia casi cualquier punto hacia donde se mire. Decenas de edificios desde donde podían contemplarse postales caribeñas cayeron en segundos por los terremotos más devastadores registrados en Venezuela.

– «No se pierde el tiempo» –

Cifras oficiales indican que la tragedia dejó cerca de 2.000 muertos. Naciones Unidas en tanto, estima unos 50.000 desaparecidos.

«La gran mayoría» de los edificios en ruinas en La Guaira tiene la letra D marcada, dijo a la AFP Javier Rodes, coordinador de un grupo de rescate de España.

El equipo de Rodes repasó lugares ya registrados por otros grupos de rescate, por ejemplo el edificio residencial Costa Azul, en Caraballeda, también en el estado de La Guaira.

«No se pierde el tiempo en un lugar donde no se espera recuperar personas con vida», afirmó. Nala, la perra de este equipo de socorristas, revisó entre una montaña de concreto y hierros pero su olfato no llegó a percibir vida.

Luego del marcaje que indicaba la inexistencia de posibles sobrevivientes, agentes de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela añadieron otra marca, una «X» y la palabra «demoler».

La NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos en este país que no está acostumbrado a la actividad sísmica fuerte.

– «Un entierro digno» –

Las búsquedas han transcurrido en días de calor intenso y algunas lluvias nocturnas.

Pese a que el edificio donde vivía su papá, su hermana y su abuela ya fue marcado con la letra D en su entrada, Helén Guedez y su hermano buscan sin descanso entre una descomunal montaña de ruinas.

Una retroexcavadora extrae pesadas paredes entre un amasijo de lo que hasta hace una semana era un lujoso edificio con vistas al mar.

«El edificio se quebró desde el piso seis y los pisos bajos quedaron bajo tierra», cuenta Guedez. Solo dos personas sobrevivieron al colapso de la estructura de nueve pisos.

«Nosotros vamos a seguir buscando porque nos gustaría tener el cuerpo de nuestros familiares y darle un entierro digno», agrega.

Además de las edificaciones marcadas con D, hay otras con una I en la entrada para advertir que son inhabitables.

mbj/pgf/mar