Edimburgo, primera ciudad de Escocia que impone desde hoy una tasa turística

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Glasgow (Reino Unido), 24 jul (EFE).- Edimburgo, la capital de Escocia, se convirtió este viernes en la primera ciudad de la región en aplicar una tasa turística a quienes pernocten en alojamientos turísticos, una medida con la que las autoridades locales esperan recaudar hasta 50 millones de libras (58 millones de euros) al año.

El nuevo gravamen será un recargo del 5 % sobre el coste de pernoctación en hoteles, apartamentos turísticos, viviendas de alquiler vacacional, hostales, pensiones, campings y cualquier tipo de alojamiento, aunque únicamente gravará las cinco primeras noches de cada estancia, con independencia de su duración o la época del año.

La medida entra en vigor a pocos días de que empiece la intensa temporada de festivales de agosto, cuando la ciudad acoge citas internacionales como el Festival Internacional de Edimburgo, el Fringe (el mayor festival de artes escénicas del mundo), el Festival del Libro, el Festival de Arte o el Royal Edinburgh Military Tattoo, que atraen cada año a cientos de miles de visitantes y generan 3,85 millones de asistencias a eventos durante el mes, según el Ayuntamiento.

El Parlamento escocés aprobó en mayo de 2024 la legislación que permite a los ayuntamientos implantar este tipo de gravámenes, ampliamente extendidos en destinos turísticos europeos como París, Roma o Ámsterdam.

Edimburgo fue el primer consistorio en dar el paso y otros municipios, entre ellos Glasgow, prevén seguir su ejemplo a partir de 2027.

Aunque es la primera ciudad escocesa en implantar la medida, no es la primera del Reino Unido, ya que Manchester introdujo una tasa similar en 2023 y Liverpool hizo lo propio en 2025.

Los ingresos deberán destinarse por ley a infraestructuras y servicios utilizados por los visitantes.

Entre los proyectos anunciados figuran actuaciones para mejorar espacios públicos, aseos, equipamientos culturales, vivienda y una nueva unidad policial que estará destinada en el centro de la ciudad durante la celebración de grandes eventos.

Las autoridades municipales defienden que la medida permitirá que los turistas contribuyan al coste de mantener una ciudad que recibe millones de visitantes al año, en lugar de que ese gasto recaiga exclusivamente sobre los residentes.

Sin embargo, asociaciones del sector turístico y algunos operadores culturales han expresado su preocupación por el posible impacto del recargo sobre la competitividad del destino y por la carga administrativa que supone para los establecimientos encargados de recaudarlo.

Algunos negocios también advierten de que la medida puede desincentivar las escapadas de corta duración de visitantes procedentes del resto de Escocia o de la vecina Inglaterra. EFE

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