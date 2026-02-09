Editor prodemocrático Lai esquiva cadena perpetua pero deberá cumplir 20 años en prisión

Hong Kong, 9 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Hong Kong condenó este lunes a 20 años de prisión al magnate mediático prodemocracia Jimmy Lai, quien se enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas.

Lai, quien durante el juicio se autodeclaró «preso político», lleva desde agosto de 2020 en prisión y según su familia y sus abogados defensores su salud se ha deteriorado en los últimos años, uno de los argumentos que gobiernos como el de Estados Unidos ha esgrimido para pedir su liberación. EFE

