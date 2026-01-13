Editorial perseguida en Rusia por ‘propaganda LGTB’ anuncia su cierre

Moscú, 13 ene (EFE).- La editorial rusa Popcorn Books, procesada legalmente por las autoridades rusas por «propaganda LGTB», anunció este martes su cierre definitivo.

«El torrente de noticias tristes no acaba: Popcorn cierra», anunció la editorial en su canal de Telegram.

La editora agradeció a quienes la siguieron durante sus siete años de existencia, a los escritores, socios y lectores.

«Justamente vuestro apoyo nos ayudó a continuar trabajando en cualquier condición, incluso cuando casi no quedaban fuerzas. Pero siempre nos colmaban de fuerza. Ustedes son nuestro sostén: humanos, sinceros, abiertos a diferentes voces y experiencias. Gracias por crear historia junto a nosotros; e incluso cuando esta historia tomó un cariz trágico no nos dieron la espalda», añadió.

Popcorn Books, que confesó estar «con el corazón roto», expresó la esperanza de que «si al menos uno de nuestros libros permanece en vuestro estante, en la memoria o en el corazón, entonces todo esto no fue por gusto».

En mayo del año pasado las autoridades rusas lanzaron un operativo contra varias editoriales rusas, incluida Popcorn Books, por «propaganda LGTB u otros contenidos prohibidos», en el marco del cual algunos de los empleados de esta fueron detenidos y puestos bajo arresto domiciliario.

Entre los libros vetados estaba la novela ‘Un verano en el campamento’, de Katerina Silvanova y Elena Malisova, que trata sobre una relación homosexual entre un adolescente ruso y otro ucraniano, uno de los libros más vendidos en Rusia en 2022, y títulos de otras editoriales rusas.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo ruso declaró extremista el movimiento LGTBI.EFE

