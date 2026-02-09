Edmundo González exige fe de vida de Guanipa y acusa al «régimen» venezolano de secuestro

2 minutos

Madrid, 9 feb (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia denunció este lunes que «el régimen (venezolano) excarcela y vuelve a secuestrar» y exigió «fe de vida inmediata» del exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipa, ante «la ausencia de información sobre su paradero».

«El régimen habla de leyes, pero excarcela y vuelve a secuestrar. La ausencia de información sobre el paradero de Juan Pablo Guanipa configura una desaparición forzada. ¡Exigimos fe de vida inmediata!», señaló en su cuenta de X González Urrutia, exiliado en España tras denunciar fraude en las presidenciales venezolanas de julio de 2024.

Guanipa fue excarcelado en la tarde de domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y, horas después, volvió a ser detenido.

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado, indicó que alrededor de las 23.45 (03.45 GMT) hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas se llevaron a su padre tras interceptar y golpear el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

«Ante la agresividad de estas personas mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron», relató.

La Fiscalía venezolana informó este lunes, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), respondió que el exdiputado no incumplió ninguna de las medidas cautelares impuestas por el tribunal. EFE

