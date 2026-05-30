Edmundo González Urrutia insta a crear condiciones para unas presidenciales en Venezuela

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Caracas, 30 may (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, asilado en España, instó este sábado a crear las condiciones necesarias para la celebración de unos comicios presidenciales en su país, entre ellas autoridades electorales independientes y observación internacional, con el fin de concretar el cambio político que, aseguró, quieren sus connacionales.

«Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio, que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un Gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos», expresó en un vídeo en X.

El exembajador reclama la victoria en las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, controlado por el chavismo y que no publicó los resultados desagregados.

González Urrutia aseveró que unas elecciones «deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes».

Pero, prosiguió, hay «algo que va antes de todo eso, condiciones que no son negociables: la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia» de las instituciones.

Asimismo señaló que en las elecciones de julio de 2024, millones «expresaron con valentía y en paz su voluntad de cambio», lo cual, dijo, está «documentado, está en las actas y nadie, ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión, puede borrarlo de la historia de Venezuela».

«A la fecha, soy el último presidente electo de Venezuela», aseguró.

Además, indicó que, recientemente, se reunieron en Panamá activistas y dirigentes antichavistas con la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado «con un solo propósito: la libertad de Venezuela».

«Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino», agregó.

El pasado jueves, la oposición mayoritaria y sus líderes, Machado y González Urrutia, publicaron un pronunciamiento que titularon Manifiesto de Panamá, en el que propusieron una negociación «seria, firme y responsable» con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para «restaurar la democracia» a través de una elección presidencial «libre, transparente y soberana».

Según un comunicado, la negociación sería liderada por Machado y tiene como objetivo crear condiciones como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo- para que esté integrado por «personalidades independientes y respetables», además de un cronograma «viable y verificable» y «la debida observación internacional».

También pidieron la liberación de los presos políticos y la garantía de un retorno seguro para los exiliados, así como la «normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas».

Recientemente, Machado anunció que será candidata y dijo que «no está en duda» la salida de Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. el pasado enero. EFE

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