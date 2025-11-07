Eduardo Frei llama a Latinoamérica a «integrarse» ante una democracia «en peligro»

Montevideo, 7 nov (EFE).- El expresidente chileno Eduardo Frei aseguró que «cuando la democracia está en peligro» en los países de Latinoamérica «nadie puede descansar» y advirtió que si la región no toma rápidamente la decisión de integrarse logrará «poco o nada» en el panorama político actual.

El mandatario de Chile entre 1994 y 2000 intervino este viernes en el cierre de la XXX Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, conformada por expresidentes, gobernantes y empresarios y fundada en 1996 por iniciativa del entonces presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Durante su discurso de síntesis de lo debatido en las dos jornadas de la reunión, inaugurada este jueves por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, Frei sostuvo que la globalización «no va a parar» y valoró que en un mundo donde tecnológicas como Amazon o Meta tienen más poder que economías como Inglaterra o Francia, Latinoamérica «no está en ninguna parte».

«Eso nos tiene que preocupar», dijo Frei, antes de añadir que la región ha decrecido en los índices de democracia en el mundo, donde -enfatizó- hoy la democracia misma está amenazada.

«Los malos tiempos por los que camina la democracia en todo el mundo no nos deben hacer creer que este declive es definitivo, pero tampoco podemos concluir que siempre va a bien perdurar», argumentó el exmantario chileno que añadió que lo que suceda en adelante depende de las decisiones que se adopten para fortalecer la democracia y para «derrotar a las fuerzas que quieren su destrucción».

Si bien el político que sucedió a Patricio Alywin, tras el primer Gobierno democrático desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet, dijo que, con 83 años, ya se podría jubilar, pero subrayó que «cuando la democracia está en peligro nadie puede descansar».

«De nosotros depende construir un mejor futuro y eso lo hacemos entre todos juntos y no aislados. Si América Latina no toma la decisión rápidamente de integrarse, poco o nada vamos a hacer en el mundo de hoy», remarcó.

Por otro lado, sobre Chile, que el 16 de noviembre celebrará sus elecciones presidenciales en una contienda que, según los sondeos, puede enfrentar en segunda vuelta a la oficialista Jeannette Jara con el ultraderechista José Antonio Kast o con el también ultraderechista y libertario Johannes Kaiser, dijo que la campaña ha estado marcada por «los insultos en las redes sociales» en lugar del diálogo.

Si bien no comentó sobre los candidatos, Frei consideró que su país atraviesa «una crisis política».

«Cuando tenemos veintiséis partidos en el Congreso no se puede gobernar. Al inicio de la campaña presidencial había más de 150 candidatos inscriptos (…), ahora se habla que podemos terminar la elección con treinta partidos ¿Qué presidente o presidenta puede gobernar con treinta partidos?», cuestionó. EFE

