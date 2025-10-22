Eduardo Moscoso dice que Ecuador respetará a Bolivia, pero saldrá por la victoria

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 22 oct (EFE).- El técnico de Ecuador, Eduardo Moscoso, aseguró este miércoles que su equipo respeta a Bolivia, pero que el próximo viernes saldrá a ganar por la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina.

«Bolivia va a jugar en El Alto, pero nosotros también somos una selección de altura, jugaremos de igual a igual en procura de ganar, porque este torneo es clasificatorio para la Copa Mundial de Brasil 2027», señaló el técnico.

Durante la rueda de prensa, en la ‘Casa de la Selección’ de Quito, también participó la jugadora Mayerly Zambrano, previo al viaje de este miércoles hasta La Paz, donde realizarán el último entrenamiento para el partido del viernes.

Moscoso insistió en que Ecuador saldrá a jugar de igual a igual, «porque tenemos una selección competitiva, con jugadoras que están muy bien física y futbolísticamente, porque vienen compitiendo durante todo el año».

El seleccionador hizo gala de conocer muy bien el actual momento de Bolivia, pues dijo que sabe que tienen un nuevo cuerpo técnico y que repetirán seis jugadoras de la reciente Copa América Femenina.

«Empezamos un nuevo reto con la Liga de Naciones, que nos permitirá pelear por uno de los dos cupos al Mundial de Brasil», pues el torneo se disputará con la modalidad de las eliminatorias sudamericanas de, todos contra todos.

Tras el partido del próximo viernes, Ecuador recibirá el próximo martes, por la segunda fecha a Colombia, en la capital ecuatoriana.

Moscoso resaltó que, como fútbol femenino, «soñábamos con un torneo como la Liga de Naciones, que en cierta manera reemplaza las fechas FIFA o partidos amistosos», que les permitirá «tener una competición exigente y oficial».

Por su parte, la defensa Mayerly Zambrano, que forma parte de las 26 jugadoras que viajarán a Bolivia, resaltó su perseverancia para que los resultados se den este año, con Las Dragonas y con la selección.

«Este torneo es algo nuevo para nosotras y lo vamos a encarar de la mejor manera posible, para dejar en alto el nombre de nuestro Ecuador», expresó. EFE

rm/sm/laa