Las universidades suizas ofrecen una buena relación calidad-precio Duc-Quang Nguyen 16 de mayo de 2018 - 14:00 En este análisis de swissinfo.ch, que compara las clasificaciones de las universidades más populares, se puede ver cuáles son las mejores. También muestra qué universidades ofrecen mejor relación calidad-precio. Spoiler: por una vez, Suiza es un buen negocio. El público, los medios de comunicación y las propias universidades aceptan las clasificaciones de las universidades. Resultan bastante clarificadoras, a pesar de que a menudo es confuso lo que miden. Haciendo una media de las tres clasificaciones más antiguas e influyentes del mundo: QS World University, Times Higher Education (THE) y el ranking de Shanghái (AEWU), hemos realizado una clasificación con las 500 “mejores” universidades. El siguiente mapa muestra dónde se encuentran. Con ocho universidades entre las 500 mejores del mundo, la pequeña Suiza compite por superarse a sí misma. Cuando la clasificación de las universidades se compara con las tasas de matrícula, Suiza se vuelve aun más competitiva, tal como muestra el cuadro de abajo. La mayor parte de las 50 mejores universidades está en países de habla inglesa, según nuestra comparativa, pero también resultan ser las más caras, con mucho. La Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) ocupa el puesto 13, pero estudiar en ella un grado en informática cuesta menos de 1 200 dólares al año. Resulta más de 40 veces más barata que las universidades de Yale o Columbia, de su misma categoría. Algunas de las mejores universidades de China, Japón y Alemania también ofrecen una excelente relación calidad-precio. Suiza es uno de los países del mundo que más invierte por persona en educación. Y un reciente estudio realizado por una consultora británica sugiere que esta inversión merece la pena. Se calcula que las dos Escuelas Politécnicas Federales [de Zúrich y de Lausana] que hay en Suiza representan 100 000 puestos de trabajo y aportan 13 000 millones de francos (13 000 millones de dólares) de valor añadido a la economía suiza. Las universidades de más alto nivel están muy reconocidas por su contribución a la competitividad global de Suiza. El año pasado cerraron con el sector privado más de 500 nuevos acuerdos de cooperación. También fueron la cuna de 600 nuevos proyectos empresariales y en 2017 se presentó, de media, una solicitud de patente cada 48 horas. Las universidades suizas son también muy internacionales. En ellas uno de cada cinco estudiantes de los niveles superiores procede de fuera del país, tal y como recoge un informe federal. Sin embargo, esta cifra se eleva hasta el 22% y el 52% para los estudiantes de grado y doctorado de ciencias aplicadas o artes, respectivamente. En Suiza es más fácil encontrar estudiantes extranjeros en las carreras de ciencias naturales y técnicas que encontrarlos en las ciencias sociales o educativas. Método A pesar de los esfuerzos realizados para verificar estas tres clasificaciones, swissinfo.ch no puede garantizar la absoluta exactitud y exhaustividad de los datos ofrecidos. Los datos mostrados están destinados únicamente a fines de información general. Más información sobre el método y los resultados en este artículo (solamente disponible en inglés).