Cae la confianza en las clasificaciones universitarias ¿Por qué?

Muchos estudiantes de ambos sexos se fijan en las clasificaciones de las universidades para decidir dónde estudiar. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Para quienes estudian o investigan y aspiran a hacerlo a nivel internacional, las clasificaciones universitarias ofrecen una indicación de dónde hacerlo. Entonces, ¿qué hay detrás de la afirmación de la Universidad de Zúrich de que la revista Times Higher Education (THE) no vale el papel en que está impresa?

6 minutos

La Universidad de Zúrich se une a una lista cada vez mayor de pesos pesados de la educación mundial que suspenden a los evaluadores universitarios. Y, tras decidir retirarse de la clasificación universitaria publicada por Times Higher Education (THE), en la que ocupaba el puesto 80, la universidad zuriquesa también está “considerando si continuar con otras clasificaciones internacionales”, como QS, Shanghai y US News and World Report.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las universidades -así como los estudiantes e investigadores que tienen que elegir a cuál asistir- es que cada clasificación se basa en criterios diferentes, que van desde los logros en investigación, el número de artículos académicos, la calidad de la enseñanza y el número de premios Nobel y otros galardones.

Esto explica por qué las clasificaciones de cada universidad pueden variar mucho en las distintas plataformas que realizan las evaluaciones.

Mostrar más

Mostrar más ¿Qué importancia tiene la clasificación de universidades? Este contenido fue publicado en Mientras que algunos sostienen que las clasificaciones ayudan a evaluar la calidad de la oferta de las instituciones de estudios superiores en un entorno cada vez más global, competitivo y diverso, otros afirman que pueden conducir a las universidades a centrarse en la investigación para mejorar su puntaje, en detrimento de su tarea de enseñanza y… leer más ¿Qué importancia tiene la clasificación de universidades?

La plataforma universityrankings.chEnlace externo, gestionada por la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación, advierte de que las clasificaciones gestionadas por empresas de comunicación favorecen el sesgo polémico de la competencia.

Clasificaciones cuestionadas en todo el mundo

“Favorecen los resultados claros en forma de clasificaciones, en las que ganadores y perdedores compiten en un ‘juego’ un tanto dramático, aun a costa de la simplificación excesiva o la pseudoprecisión. Las grandes oscilaciones en las clasificaciones pueden incluso fomentar este dramatismo”, afirma.

“Puede que no supongan un problema para el éxito económico de la revista editora, pero sí pueden causar grandes problemas a las universidades implicadas”.

La Universidad de Zúrich no es la única que ha dado la espalda al sistema de clasificación establecido, cuya importancia ha crecido desde que el Índice de Shanghai apareció por primera vez en 2003.

En septiembre del año pasado, fue la Universidad de Utrecht la que renegó de la clasificación de THE, afirmando que “los autores utilizan datos y métodos muy cuestionables”.

El año pasado, organizaciones estudiantiles y de representantes de estudiantes pidieron a las universidades que boicotearan las evaluaciones “inherentemente sesgadas”.

Las universidades chinas de Nanjing, Renmin y Lanzhou se retiraron de las clasificaciones internacionales en 2022, por considerar que se centraban demasiado en los estándares occidentales, informó el China Daily.

También en 2022, Yale, Harvard y Berkeley fueron algunas de las decenas de facultades de Derecho y Medicina que denunciaron el US News and World Report.

Una larga lista de reclamaciones

La lista de críticas contra las distintas clasificaciones es larga, y va desde la metodología defectuosa, el elitismo, la falta de reflejo de los valores sociales de las universidades e incluso la suposición de que se aceptaron pagos para asegurarse una posición alta en las clasificaciones.

La Asociación de Universidades Europeas dedica una sección entera de su sitio webEnlace externo al problema de las clasificaciones. Uno de sus colaboradores escribe que los incentivos económicos para lograr altas clasificaciones “llevan a algunas instituciones a buscar cualquier medio -legítimo o ilegítimo- para escalar posiciones”.

Esto nos lleva a preguntarnos qué se puede hacer para resolver el problema.

THE declaró que “lamenta” la reciente decisión de la Universidad de Zúrich, pero que está abierta a un mayor diálogo y a un debate global sobre las clasificaciones. THE añadió que la valoración que hace la Universidad de Zúrich de su metodología de clasificación “se basa en un malentendido fundamental” de cómo se elabora. THE niega que priorice la cantidad de investigación sobre la calidad.

Según universityrankings.ch, no todos los sistemas de clasificación son iguales. Además de las clasificaciones comerciales, que recogen titulares de la prensa mundial, algunos países cuentan con evaluaciones más fiables, elaboradas por instituciones educativas.

La Universidad de Zúrich es una de las cerca de 600 instituciones de categoría mundial que se han adherido a la “Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación”, una iniciativa creada por Science Europe, la Asociación de Universidades Europeas y otras organizaciones.

Esta iniciativa ha definido una hoja de ruta para una evaluación justa del trabajo de las universidades que “reconozca los diferentes resultados, prácticas y actividades que maximizan la calidad y el impacto de la investigación”.

La clasificación no lo es todo

La Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) también considera que el actual sistema de clasificación de universidades tiene limitaciones.

“Consideramos las distintas clasificaciones como una interesante ‘mirada externa’ a nuestras actividades”, señala el instituto en una declaración de posición. “Pueden darnos una indicación de ciertos parámetros y ayudarnos a compararnos con otras escuelas”.

“Sin embargo, como algunas de estas clasificaciones no revelan con precisión su metodología, no nos fijamos mucho en sus conclusiones generales, lo que significa que no influyen en nuestra estrategia ni en nuestras decisiones de gestión.”

La Universidad de Zúrich aconseja a estudiantes e investigadores que no se limiten a escudriñar los rankings a la hora de elegir a dónde ir.

“Recomendamos a todos los futuros estudiantes que comparen el contenido y la estructura de los programas de estudio. A los interesados en la investigación y a las posibles instituciones asociadas que se informen sobre los programas de investigación, la cultura académica y las condiciones de trabajo. Eso es mucho más importante que cualquier clasificación”, señala el texto.

La universidad añade que “no prevé ningún impacto negativo” en su atractivo tras su decisión de dejar de colaborar con la clasificación de THE.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

Suscríbase a nuestro boletín semanal y manténgase al día sobre las últimas noticias de España y Latinoamérica en la prensa suiza

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI